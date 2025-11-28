エンビプロ・ホールディングスの物色人気加速、カイ気配スタートで７連騰と上げ足を一気に強めている。金属スクラップや産業廃棄物を収集し分別加工を行う資源リサイクル事業を展開する。中国のレアアース輸出規制の動きなどを背景に、東京市場ではここ都市鉱山関連株への波状的な買いが続いている。既にアサカ理研は前日までの直近２週間あまりで株価は２倍近くに上昇するなど上値指向の強さが際立っている。