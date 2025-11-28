コクヨが反発している。２７日の取引終了後に、自社株２２００万株（消却前発行済み株数の４．７５％）を１２月２５日付で消却すると発表しており、好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は４億４０９６万９８５２株となる。 出所：MINKABU PRESS