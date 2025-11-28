RB大宮アルディージャは27日、今月23日にホームで行った徳島ヴォルティス戦において、「来場者がピッチに向けて中指を立てる違反行為」があったことを報告した。クラブはこの行為が「RB大宮アルディージャ試合運営管理規程第4条2-(2)差別的、侮辱的な内容、表現に該当」と伝え、「当日の映像の精査に加え、事象を目撃した方々から寄せられた情報も踏まえて事実関係の確認を行い、当該行為を行った人物の特定を進めております。