27日の朝、山形県三川町で住宅を焼く火災がありました。ケガ人はいませんでした。 警察と消防によりますと、27日の午前8時40分ごろ、三川町神花にある36歳の住人が所有する住宅から火が出ました。近くで草刈りをしていた男性（80代）が、住宅から白い煙が上がっているのに気づき、その家族が119番通報しました。 火は駆けつけた消防により消し止められましたが、木造一部二階建ての住宅、およそ217平方メートルが全焼しま