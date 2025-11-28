ここ一番の選択が見事にハマった。「大和証券Mリーグ2025-26」11月27日の第2試合はTEAM雷電・萩原聖人（連盟）がトップ。混戦の中盤、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）からダマテンの親満貫を直撃。これで個人3連勝となった。【映像】萩原、南場で勝負…ダマテンの親満貫直撃第1試合は本田が3着。続くこの試合は東家からEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、萩原、渡辺の並びで始ま