【その他の画像・動画等を元記事で観る】 藤井 風のアルバム『Prema』より、先日ティザーが突如公開され大きな話題になった「Casket Girl」のMVが、11月28日15時にプレミア公開されることが決定した。 ■「Casket Girl」は藤井風3枚目のスタジオアルバム『Prema』収録曲 「Casket Girl」は、藤井 風初の全曲英語詞による9曲を収録した3枚目のスタジオアルバム『Prema』の収録曲。 藤井 風は、10月にメキシコシティ・アト