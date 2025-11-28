物価や人件費が高くなる中、病院経営が危機的状況に陥っています。厚生労働省の調査によると、昨年度は病院の7割ほどが赤字となりました。主な収入源である診療報酬は簡単に上げられないという事情もありそうです。政府の対応も注目されます。そこで今回の#みんなのギモンでは、「病院“7割赤字”医療現場で何が？」をテーマに解説します。■全体の67.2%が赤字…医療に影響は山粼誠アナウンサー「全国の医療機関の経営状況