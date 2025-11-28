味の素AGFは11月25日から28日までの4日間、東京駅の八重洲口改札外イベントスペース（JR東海 東京駅イベントスペース）でスティックブラック「ちょっと贅沢な珈琲店」スティック2本セットを無料配布している。会場で、大沢たかおさんが出演する「ちょっと贅沢な珈琲店」スティックのTVCMの世界観を演出し、道行くオフィスワーカーに「ちょっと贅沢な珈琲店」スティックを知ってもらうのが狙い。会場周辺のデジタルサイネージで