12月24日に公開される『映画ラストマン -FIRST LOVE-』と12月28日にTBSで放送される完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』(21:00〜)の合同ビジュアル＆トレーラーが完成した。(C)2025 映画「ラストマン」製作委員会 (C)TBS2023年4月期の日曜劇場として放送され、一大ブームを巻き起こした福山雅治主演の連続ドラマ『ラストマン−全盲の捜査官−』が、『映画ラストマン -FIRST LOVE-』として映画化さ