もうすぐ12月。2025年も食料品の値上げが相次ぎ、1年を通してあわせて2万品目を超えることがわかりました。帝国データバンクによりますと、今年の食料品などの値上げは合計で2万609品目と去年をおよそ65％上回りました。2万品目を超えるのは2023年以来、2年ぶりです。分野別では、▼「調味料」が最も多く6221品目で、前の年の3倍以上となったほか、▼「酒類・飲料」は清涼飲料水に加えてビールやワインなどの値上げで4901品目と、