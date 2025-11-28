◇欧州ＥＬフェイエノールト１―３セルティック（２７日・フェイエノールト・スタディオン）フェイエノールトは日本代表ＦＷ上田綺世、ＤＦ渡辺剛が出場した欧州ＥＬのセルティック戦に１―３と敗れ、公式戦４連敗となった。上田は前半１１分、味方のラストパスを左足でゴール右隅に流し込んで先制点を奪った。しかしその後はセルティックの日本人選手に試合を動かされて敗れた。フェイエノールトが１点リードの前半３１分、