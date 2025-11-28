フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『バイバイフレンド』を、28日から独占配信。雪見みと、亜莉、スタンミ、東ブクロ(さらば青春の光)らが出演している。『バイバイフレンド』(C)フジテレビ主人公の美海(雪見みと)は28歳。特段美人ではなくもう若くもない。好きな人ができても、相手にしてもらえなかった。そんな彼女に、イケメン医師(亜莉)からまさかのプロポーズ。結婚したいが、隠している秘密があっ