高市首相の「会食ゼロ」に、大新聞がやたらと食いついている。すでに政権発足から1カ月が経過。この間、高市首相の会食日程が一度もないことを“椿事”のように取り上げていた。【もっと読む】前のめり高市首相「定数削減やりましょう！」いきなり党首討論で呼びかけも…自民党内ドッチラケの理由就任以来、高市首相は外交日程がなければ東京・赤坂の衆院議員宿舎と首相官邸を往復する毎日。夜な夜な政治家や財界人、支援者ら