鉱工業生産指数の推移経済産業省が28日発表した10月の鉱工業生産指数速報（2020年＝100、季節調整済み）は、前月と比べて1.4％高い104.6だった。上昇は2カ月連続。米国向けの自動車生産が好調で、全体を押し上げた。基調判断は「一進一退」で据え置いた。日米関税交渉で9月に日本からの輸入車に対する関税が27.5％から15％に下がった影響により、米国に輸出する自動車の生産が増えたとみられる。ただトランプ米政権の高関税政