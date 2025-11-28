【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は27日、カリブ海に展開中の米軍最新鋭原子力空母ジェラルド・フォードを視察した。米国の祝日である感謝祭に合わせた訪問で、乗組員に「米国の抑止力を体現している」と呼びかけ激励した。米政権はベネズエラの反米マドゥロ政権が米国への麻薬密輸に関与しているとしてカリブ海などで軍備を増強しており、地上攻撃に踏み切るかどうかが注目されている。