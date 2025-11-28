2025年の野球界を揺るがしたのが、「27年からセ・リーグでもDH制が導入される」ことだろう。これによってどう野球が変わるのか、各所で議論され続けている。かくいう私としては、「悪手である」と感じている。1番から9番まで打者を並べておけば、単純に得点率は上がるかもしれない。実際、2025年シーズンのパ・リーグ総得点は2898なのに対し、セ・リーグは2756だった。投手側からしてもメリットはある。途中で代打を出される心