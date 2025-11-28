テクノロジーの進化により、金融市場や社会システムがますます複雑化する一方、現代社会には税制や金融システムに「欠陥（バグ）」が潜み、それを利用する人々がいる。そうはなすのは、小説『マネーロンダリング』、『永遠の旅行者』、『タックスヘイヴン』のマネーロンダリング三部作から11年の時を経て、『HACK』（幻冬舎）を上梓した作家の橘玲氏だ。富裕層の海外移住から、暗号資産長者の節税スキーム、そして国境地帯で巨