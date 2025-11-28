東京都が主要な通信事業者の代表を集めて、通信インフラの構築に向けた取り組みを発信する「TOKYO Data Highwayサミット」。通信事業者としては、NTT東日本／NTTドコモ／KDDI／ソフトバンク／楽天モバイル／JTOWER／NTTブロードバンドプラットフォーム（NTTBP）／ワイヤ・アンド・ワイヤレス（WI2）が参加し、東京都からは小池百合子都知事と宮坂学副知事が出席。慶應義塾大学の村井純教授が座長を務めた。東京都では、「つながる