「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」 (C) 2025 MGA Film Partners 「第76回NHK紅白歌合戦」への3度目の出場が決まり、2022年の活動再開から始まった"フェーズ2"の締めくくりとなるパフォーマンスに大きな期待がかかるMrs. GREEN APPLE。2025年はデビュー10周年をお祝いする様々なプロジェクトを展開し、"ミセスの1年"と言われるほどの活躍を見せている。その一つとして11月28日から「MGA MAGICAL 10 YE