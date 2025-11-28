コスモエネルギーホールディングスは11月25日付で、東京都が推進する「GXスタートアップ事業」(GXスタートアップ開発製品等の需要創出支援事業)にて支援対象企業に採択された。エネルギー関連企業として初めてとなる。今後はGX(グリーントランスフォーメーション)関連事業の検討促進に向けて、GX関連のスタートアップ企業とのマッチング・協業をめざす。GX関連のスタートアップ企業とのマッチング・協業をめざす○■グループの持続