女優の山本美月（34）が28日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。9年前の自身の写真を公開し、懐かしんだ。「ヘアメイクさんとのLINE開いたら出てきた、9年前の自分w」とし三つ編みで浴衣姿の自撮り写真を投稿。続けて「若い！！」と思いを馳せた。フォロワーからは「すきー」「懐かしいかわいすぎるー」「めちゃくちゃ可愛いです！」「あんまりかわんない！かわいい！！」「永遠の憧れです」と、さまざまなコ