27日の正午前、山形県上山市で農作業小屋を焼く火災がありました。ケガ人はいませんでした。 警察や消防によりますと、27日の正午前、上山市美咲町二丁目の山形農業協同組合南部農機センターの南東側にある農作業小屋から火が出ました。 農作業小屋は近くに住む男性（79）のもので、男性が小屋の中で生活ゴミを焼いていて、その場を離れて戻ったところ、小屋が燃えていたということです。 火は駆けつけた消防が消し止めま