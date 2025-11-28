部活動の地域移行に向けて山口県周南市の中学校で23日、地域クラブの体験会が開かれました。須々万中学校で開かれた体験会には小学生およそ25人が参加し、サッカー・バレーボール・ダンスの3種目を体験しました。周南市では2026年度、中学校の部活動が廃止され、地域住民が主体となって運営する“地域クラブ”へと移行します。これ受け、周南市スポーツ協会では地域クラブに登録されているスポーツ