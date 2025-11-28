ロシアのプーチン大統領＝27日/Alexander Kazakov/Reuters（CNN）ロシアのプーチン大統領は27日、ウクライナ戦争終結に向けた米国の計画は「将来的な合意の基礎を形づくる可能性がある」と述べる一方で、ウクライナが撤退しなければ、武力でさらに多くの領土を奪取すると改めて警告した。プーチン氏は、米国のウィトコフ特使率いる代表団が来週初めに首都モスクワを訪れる予定であることを確認し、「真剣に協議」に臨む用意がある