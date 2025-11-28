ウォーキングが健康にいいことは誰もが知っている周知の事実。ですが一方で、デメリットもあることを理解しておく必要があります。足首や膝に負担をかける歩き方を続けていると、体のさまざまな箇所に痛みが生じ、最後には歩けなくなることも……。（本記事は、稲村崇監修『痛み・体調不良すべて解消できる超歩行』より一部を抜粋し、再編集しています）◆日々のウォーキングには多くのメリットがあるウォーキングは、私た