元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が28日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。香港北部・新界地区大埔の高層住宅群で外壁の補修工事中に起きた大規模火災についてコメントした。大規模火災は28日も消火活動が続いた。建物内部は損傷が激しく危険性が高いため消防士らが入ることができず、消火は難航。消防当局によると、確認された死者はさらに増え、94人に上った。