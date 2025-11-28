明日花キララが手がけるランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」より、2025AUTUMN COLLECTIONが発売♡SNSでも話題の可愛いのに色っぽいデザインは、発売直後から人気急上昇中です。Dressy Flower LadyやTweed Jewelry Roseなど5種類のブラ&ショーツセットは、ブラB～Gカップ・ショーツM/Lサイズ対応。秋の特別な夜を彩る豪華で乙女心くすぐるデザインが揃います♪ 秋の夜を