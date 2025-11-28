ÇÐÍ¥Ã«¸¶¾Ï²ð¤¬28Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿VTR¥â¥Ë¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤¬¡ÖÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Î¤¿¤áÊ¡²¬¤«¤é¤Î½Ð±é¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ã«¸¶¤Ï¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡£»ä¡¢ºòÆüÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÇîÂ¿¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ê¤½¤Ó¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó