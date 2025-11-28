＜カシオワールドオープン初日◇27日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞昨季の賞金ランキングは154位。今季は生涯獲得賞金ランキング3位の資格で出場しているツアー通算20勝の57歳・谷口徹だが、シード争いが決着する大会の初日をボギーなしの5バーディで滑り出した。5アンダー・8位タイから“大逆転”を見据える。【写真】谷口徹が実践！自分に合ったアドレスとスイングの作り方レギュラーツアーで