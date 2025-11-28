1979年「マスターズ」、84年「全米オープン」のメジャー2勝を含む米男子ツアー通算10勝、さらにシニアのPGAツアー・チャンピオンズでも2勝を挙げたファジー・ゼラー氏（米国）が11月26日、死去した。74歳だった。【写真】マスターズ王者になった1979年のゼラー氏訃報は米国が感謝祭を祝う“サンクスギビング”の朝、ゼラー氏の娘がテキサス州ヒューストンのトーナメントオフィスに連絡したことから分かった。現在は詳しい死因など