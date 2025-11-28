東京・広尾の駅前の広尾商店街に、スペインの本格的なハモン(生ハム)を楽しめるフードトラック「Atrevío Jamón Car(アトレヴィオ ハモンカー)」が2025年11⽉15⽇にオープン。世界17カ国・68万店以上の⼩売網を展開するグローバル⾷品企業「Sigma Alimentos」のレストラン事業「Atrevío(アトレヴィオ)」を運営している、ソルト・コンソーシアム株式会社がプロデュースするフードトラックだ