見た目もかわいい！さつまいもスイーツ さつまいもがおいしい季節。料理に使うだけでなくお菓子作りにも活躍してくれます。今日はさつまいもで作る、見た目もかわいいマドレーヌやフィナンシェをご紹介します。 手土産にも使えるマドレーヌホクホクさつまいもを入れて豆乳とはちみつで優しい味わいさつまいもがごろごろキャラメル風味アレンジ自在 どのスイーツもおいしそうですね。さつまいもを生地に混ぜ込んで焼けば、全体に