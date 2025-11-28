アルペンスキーW杯、男子スーパー大回転第1戦で通算47勝目を挙げたマルコ・オーデルマット＝27日、米コロラド州コッパーマウンテン（AP＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は27日、米コロラド州コッパーマウンテンで男子スーパー大回転第1戦が行われ、マルコ・オーデルマット（スイス）が1分7秒70で今季2勝目、通算47勝目を挙げた。0秒08差の2位はビンツェント・クリヒマイヤー、3位はラファエル・ハーザー（ともにオ