豊臣秀吉の弟として兄の天下獲りを支えた、豊臣秀長。2016年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では、秀長の生涯が描かれます。その献身的な奉公は、優秀な家臣団に支えがあって成し遂げられたものと言えます。今回は秀長家臣団の中枢を担った三家老の一人・羽田正親（はねだ まさちか）を紹介。果たしてどんな人物で、どんな生涯をたどったのでしょうか。※関連記事：大河『豊臣兄弟！』主人公・豊臣秀長（仲野太賀）が「天下一の補佐役