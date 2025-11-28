【モデルプレス＝2025/11/28】三山凌輝が、このたび新会社「株式会社Star Of Wonder.」を設立し、新たなアーティストビジュアルを公開するとともに、フォトブックの発売を発表した。ファンとのコミュニティを形成する「Life Community」を始動させ、“人と人との繋がりを大切にする”ことをテーマとした新プロジェクト「GOMASU」を立ち上げた。【写真】三山凌輝と真剣交際していた美人YouTuberとは？◆三山凌輝、新会社設立グルー