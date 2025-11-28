ダイトーケミックスが大口の買い注文に寄り付き商いが成立せず、カイ気配スタートで急速に水準を切り上げている。半導体集積回路製造用のフォトレジストなどに使用される感光性材料の製造や写真材料、医薬中間体などを手掛けるが、今期業績は好調な推移をみせ、２５年４～９月期は営業利益段階で前年同期比１４％増益と２ケタ成長を確保している。好業績を背景に株主還元にも前向きな姿勢をみせており、２７日