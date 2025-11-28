脳出血（脳内出血）の原因とは？Medical DOC監修医が脳出血（脳内出血）の予防法や何科へ受診すべきかなどを解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「脳出血（脳内出血）の原因」はご存知ですか？予防法も医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：中川 龍太郎（医療法人資生会 医員） 奈良県立医科大学卒業。臨床研修を経て、医療法人やわらぎ会、医療法人資生会南川