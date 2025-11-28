けさ（28日)、新見市哲多町の市道で、事故があり、車内にいた男性が死亡したもようです。 【写真を見る】【速報】軽トラックが脱輪車内にいた男性が死亡している模様【岡山・新見市哲多町】 きょう午前7時37分ごろ、新見市哲多町宮河内の市道で、「軽トラックが脱輪している」と通りかかった人から警察に通報がありました。 警察によりますと、軽トラックの車内にいた男性が亡くなっているもようで、病院へ搬送はしていないと