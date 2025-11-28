２８日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比５１円高の５万０２１８円と小幅高で始まった。 前日の米株式市場は、感謝祭の祝日で休場だった。やや手掛かり材料難となるなか、日経平均株価は小幅に上昇してスタートした。また、為替は１ドル＝１５６円３０銭前後で推移している。 出所：MINKABU PRESS