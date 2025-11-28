「年齢とともに骨は弱くなる」と言われますが、実際に骨粗しょう症は50歳頃から増え始め、60歳を超えると半数以上に見られると報告されています。女性は閉経の影響で骨密度が急激に低下しやすくなるため注意が必要です。今回は、閉経後の女性に多い「骨粗しょう症」について中谷先生に解説していただきました。 監修医師：中谷 創（つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック） 防衛医科大学校病院や自衛隊中央病院