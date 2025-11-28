中国メディアのCNMOは26日、あるブロガーがまとめた10月の小米（シャオミ）製電気自動車（EV）の販売台数上位20都市を取り上げ、「意外にも北京、上海、広州、深センはトップ2に入らなかった」と報じた。このブロガーがまとめたデータによると、10月の全国の販売台数は4万8231台で、うち3万1250台が上位20都市で販売された。トップは杭州（2892台）で、以下、成都（2526台）、上海（2516台）、深セン（2427台）、広州（2119台）、