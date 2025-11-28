タレントの福留光帆（22歳）が、11月26日に放送されたラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。今年の「M-1グランプリ」で、ミキが準決勝に進出したことに「うれしいなぁ」と語った。番組冒頭、「M-1グランプリ」の話題となり、福留光帆が「あっ、ミキさんいる！」とコメント。令和ロマン・松井ケムリが「ミキさん、（準決勝に）いますよ。これも結構、アツいことですよ」と言うと、福留は「私がAKB48に入って、初めてお会いし