タレントの福留光帆（22歳）が、11月26日に放送されたラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。番組でパートナーを組んでいる令和ロマン・松井ケムリのM-1グランプリでの漫才を最近ようやく見て、改めて尊敬したと話し、「ちょっと緊張してます」と語った。番組冒頭、「M-1グランプリ」の話題となり、福留光帆が最近になってようやく、番組でパートナーを汲んでいる令和ロマン・松井ケムリの「M-1グランプリ」の漫才を見たと明