女優の釈由美子（47歳）が、11月25日に放送されたバラエティ番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」（ABEMA）に出演。“濡れ場”を演じた際、ファンの生き霊が「すごかった」と語った。番組は今回“心霊深掘りSP”と題し、「霊は人に危害を及ぼす？」「生き霊は存在する？」「物体に霊は宿るのか？」などの霊現象の謎を、実体験や科学的見地を踏まえて深掘り。釈は“視える”体質の芸能人として出演した。「生き霊」についてト