俳優の小沢仁志（63歳）が、11月25日に放送されたバラエティ番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」（ABEMA）に出演。生き霊を“実際に身体で感じた”という壮絶体験を告白した。番組は今回“心霊深掘りSP”と題し、「霊は人に危害を及ぼす？」「生き霊は存在する？」「物体に霊は宿るのか？」などの霊現象の謎を、実体験や科学的見地を踏まえて深掘り。「生き霊」についてトークが展開された場面で、小沢は「生き霊は、飛ばし