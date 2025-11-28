東京都区部消費者物価指数の推移総務省が28日発表した11月の東京都区部の消費者物価指数（中旬速報値、2020年＝100）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が111.4となり、前年同月比で2.8％上昇した。伸び率は10月から横ばいだった。コメ類の上昇率は37.9％で、上げ幅は7カ月連続で縮小したものの、高止まりが続いている。生鮮食品を除く食料は6.5％の上昇だった。鶏肉やヨーグルトといった家庭で頻繁に消費される品目の