28日8時48分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比30ポイント安の3万320ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万332.84ポイントに対しては12.84ポイント安。 株探ニュース