28日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝156円28銭前後と、前日午後5時時点に比べ17銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝181円29銭前後と33銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース