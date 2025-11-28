ダイソーをパトロールしていると、持ち手が天然素材でできたこだわりあふれるキッチンお掃除グッズを発見しました。かなりコシのあるブラシで、お値段はなんと￥330（税込）。ダイソー商品とは思えないクオリティなので、道具にこだわりたい方にもおすすめできる商品です。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：木柄PPたわし L字タイプ価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：455048077