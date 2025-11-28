義母との付き合い方に悩むことってありますよね。仲良くしていても、本当の気持ちを話すことはなかなか難しいでしょう。筆者のママ友は義母の小さな『侵略』にストレスを感じていたのですが、あることをきっかけに一気に気持ちが爆発してしまったそうです。今回は、筆者のママ友から聞いた義母とのすれ違いのエピソードをご紹介します。 あこがれのガーデニング